Лос-Анджелес, США, , 21:59 — REGNUM Том Холланд эмоционально отреагировал на реакцию фанатов, которым во время закрытого мероприятия Marvel показали трейлер кинокомикса «Человек-паук: Нет пути домой». Видео было опубликовано 17 ноября на twitter-странице Phazt Zero — MCU.

Том Холланд Gage Skidmore

«Вау», — сказал Холланд, вытирая слёзы из-под очков. «Вы хотите увидеть это снова?», — с такими словами обратился актёр к толпе, которая в этот момент выкрикивала слово «Спайди» (образовано от Spider-Man).

https://twitter.com/PhaseZeroCB/status/1460784855289982976

Напомним, 16 ноября 2021 года Marvel и Sony Pictures выпустили новый трейлер финальной картины трилогии «Человек-паук» режиссёра Джона Уоттса. Премьера кинокомикса в России состоится 16 декабря 2021-го.

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