Лос-Анджелес, США, 17 ноября, 2021, 21:59 — ИА Регнум. Том Холланд эмоционально отреагировал на реакцию фанатов, которым во время закрытого мероприятия Marvel показали трейлер кинокомикса «Человек-паук: Нет пути домой». Видео было опубликовано 17 ноября на twitter-странице Phazt Zero — MCU.

Gage Skidmore Том Холланд

«Вау», — сказал Холланд, вытирая слёзы из-под очков. «Вы хотите увидеть это снова?», — с такими словами обратился актёр к толпе, которая в этот момент выкрикивала слово «Спайди» (образовано от Spider-Man).

https://twitter.com/PhaseZeroCB/status/1460784855289982976

Напомним, 16 ноября 2021 года Marvel и Sony Pictures выпустили новый трейлер финальной картины трилогии «Человек-паук» режиссёра Джона Уоттса. Премьера кинокомикса в России состоится 16 декабря 2021-го.