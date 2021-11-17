17 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова президента США о том, что Вашингтон не поддерживает «независимость Тайваня», а придерживается принципа «одного Китая».

Елизавета Коробова, , 22:40 — REGNUM Информация о том, что американский президент Джозеф Байден заявил на саммите с председателем КНР о том, что Вашингтон не поддерживает «независимость Тайваня», не стремится изменить систему Китая или укреплять против него какие-либо союзы, не намерен вступать с Китаем в конфликт, а придерживается принципа «одного Китая», стала поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 17 ноября в социальной сети Facebook.

США и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Да ну нафиг! Или просто дед опять перепутал, что нужно говорить? Это же просто невероятный проигрыш США перед Китаем!» — указывает Дмитрий П.

Многие пользователи пришли к выводу, что Соединённые Штаты в значительной степени поступились своими амбициями вокруг Тайваня. Граждане предполагают, что Байден получил такое предложение от китайского лидера, от которого, судя по всему, попросту не смог отказаться.

«США прогибаются под Китай! Видимо, им есть чего бояться!» — предполагает Tatiyana Y.

«Это серьёзнейший шаг назад в американской внешней политике. Надо будет задуматься таким странам как Косово, которые считают, что раз у них за спиной США, то их никто не тронет. Это уже далеко не та Америка», — считает Игорь С.

Некоторые комментаторы отмечают, что внезапный разворот Америки в сторону Китая мог произойти по банальной причине: кто-то кому-то занёс очень много денег и «выкупил» Тайвань у Соединённых Штатов.

«Судя по всему, в Америку из Китая сейчас плывёт такой огромный корабль, набитый юанями, что Байден не сумел отказаться от такого предложения. В Америке продаётся всё, даже принципы, запомните», — пишет Валерий В.

Часть людей считает, что США могли попросту устать от попыток противостоять Китаю на международной арене.

«Уже не поддерживают? Революция «цветных зонтиков» потерпела крах? Поэтому вынуждены «не поддерживать»? Что у них там случилось?» — задаётся вопросом Liudmila B.

Революция зонтиков (сс) Pasu Au Yeung

Ряд пользователей указывает на то, что Америка собирается перегруппировать свои силы и перестать тратить огромные средства на не самые перспективные направления своей внешней политики.

«Пока решили с Китаем не конфликтовать, трудно будет на два фронта вести борьбу. Теперь у них основное направление на Россию, натравить Украину на Россию и поправить своё финансовое положение. США от двух предыдущих войн разбогатели и это давно они поняли. Главное — деньги», — отмечает Валерий Я.

Деньги Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отдельные комментаторы отмечают, что в будущем такой откат может обернуться кровавой попыткой наверстать упущенное.

«Американский народ, судя по всему, не понял, что он сделал, когда избрал себе на голову Байдена. Тот же Трамп держал Китай на мушке и не давал ему выйти вперёд. Этот же президент готов слить всё», — поделился своим мнением Валентин С.

«С одной стороны, конечно, можно порадоваться за Китай и его стремление восстановить своё влияние над Тайванем. С другой стороны вызывает опасения то, что после ухода Байдена со своего поста, а он просидит максимум один срок, на его смену может прийти уже не Трамп, а кто-нибудь пожёстче. Тогда навёрстывать упущенное Америка будет кровью», — предупреждает Сергей М.

Напомним, 16 ноября Центральное телевидение Китая опубликовало информацию о том, что американский президент Джозеф Байден заявил на саммите с председателем КНР о том, что Вашингтон не поддерживает «независимость Тайваня», не стремится изменить систему Китая или укреплять против него какие-либо союзы, не намерен вступать с Китаем в конфликт, а придерживается принципа «одного Китая».