София, 17 ноября, 2021, 21:55 — ИА Регнум. Официальный спикер служебного правительства Болгарии Антон Кутев объявил о своей отставке. Об этом 17 ноября сообщило Болгарское национальное радио.

Отставка

Кутев отказался от дальнейшей реализации своих карьерных планов «из-за обострения общественно-политической ситуации в Болгарии». В своем заявлении на имя действующего премьер-министра Болгарии Стефана Янева он отметил.

«Я не желаю становиться частью большой политической игры, и не намерен вовлекать кабинет министров [Болгарии] в излишнее напряжение».

Напомним, ранее Кутев, обладающий правом обнародования информации о ходе президентских и парламентских выборов 14 ноября 2021 года, допустил ряд ошибок в комментировании итогов голосования. Кроме того он, в нарушение своих полномочий, потребовал отставки популярного болгарского политика Корнелии Ниновой.

Предполагается, что вопрос о лишении Кутева полномочий будет решен правительством Болгарии до 19 ноября.