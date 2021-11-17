Монако, , 21:46 — REGNUM 19 ноября в Монако на стадионе «Луи II» состоится первый матч 14-го тура французской Лиги 1 сезона 2021/22 «Монако» — «Лилль». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Монако» необходимо прервать неудачную серию из трех матчей без побед и забитых мячей подряд. С конца октября «монегаски» уступили «Бресту» (0:2) и не смогли справить с ПСВ (0:0) и «Реймсом» (0:0).

После тринадцати матчей «Монако», одержав пять побед и набрав восемнадцать очков, занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лилль» с шестнадцатью очками расположился двумя строчками ниже.

Последний матч «Монако» и «Лилля» состоялся 14 марта. Та встреча завершилась со счетом 0:0.