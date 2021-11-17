Лондон, 17 ноября, 2021, 21:45 — ИА Регнум. Депутатам британского парламента надо разрешить вторую работу в течение 10 или 15 часов в неделю, если она не связана с политическими консультациями, заявила министр международной торговли Британии Анн-Мари Тревельян.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

Об этом 17 ноября сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на ВВС.

В частности, Анн-Мари Тревельян заявила, что работа по основной специальности вне парламента делает политическую жизнь парламентария богаче.

«Я думаю, что здравый смысл заключается в том, что если вы проводите 40−50 часов в неделю на основной работе, то 10 или 15 часов в неделю дополнительной деятельности, независимой от основной профессии, — это часть богатства личности, добавляемая в роль депутата», — сказала Тревельян в ходе передачи BBC Breakfast.

Позднее, в другой программе BBC, Radio 4 Тревельян допустила, что дополнительная работа депутата может занимать и до 20 часов в неделю.

«Допустим, две смены, это будет 16 часов в неделю. Мы говорим о 10−20 часах в неделю вне вашей работы в качестве депутата и парламентария. Если это то, что вы выбрали по своему усмотрению, ничего страшного», — заявила министр.

Напомним, 16 ноября премьер-министр Борис Джонсон, отвечая на громкий коррупционный скандал с дополнительными заработками депутатов, написал письмо спикеру палаты общин с требованием ввести запрет на вторую работу депутатов, связанную с политическими консультациями и лоббированием.

В ходе обсуждения запрета было выдвинуто предложение дать возможность дополнительно работать тем депутатам, которые имеют профессии, требующие постоянной практики, например, врачам и учителям. Именно эту идею и поддержала Тревельян.