Берлин, , 21:49 — REGNUM По данным исследования KPMG, Германия как место ведения бизнеса продолжает терять конкурентоспособность. Страна особенно плохо справляется с налоговой системой и цифровизацией. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 17 ноября.

По мнению международных корпораций, общие условия для ведения бизнеса в Германии становятся все хуже. Согласно исследованию KPMG, компании пришли к выводу, что Германия как место ведения бизнеса «слишком дорогая и слишком медленная с точки зрения реорганизации».

Низкие оценки по результатам опроса получили налоговая система и цифровая инфраструктура страны. «В данном случае Германия утратила конкурентоспособность в сравнении с другими странами ЕС», — заявила KPMG. Опрошенные члены правления назвали неадекватную цифровую инфраструктуру самым большим препятствием для привлечения инвестиций.

Еще один результат опроса: «Германия слишком дорогая страна с точки зрения стоимости электричества, налогов и затрат на рабочую силу». Что касается промышленного электричества, Германия находится в самой нижней строчке среди остальных стран ЕС с ценой 18,18 цента за киловатт-час.

Между тем, критике подверглись плохие дороги, мосты и рельсы. Только 59 процентов опрошенных членов совета директоров включили логистическую инфраструктуру в пятерку лучших в ЕС.

Согласно исследованию KPMG, низкий рейтинг характеризует сегодняшние реалии: корпорации сокращают свои инвестиции в страну. Только 19 процентов предприятий планируют инвестировать не менее десяти миллионов евро в год в течение последующих пяти лет. Четыре года назад этого добивались 34%.