Прага, , 21:48 — REGNUM Назначение председателя Гражданской демократической партии Чехии Петра Фиалы премьер-министром республики состоится 26 ноября, сообщил он журналистам 17 ноября у Центрального военного госпиталя в Праге.

Петр Фиала David Sedlecký

Петр Фиала David Sedlecký

После посещения долечивающегося в госпитале президента Чехии Милоша Земана Фиала пояснил, что 26 ноября во дворце Ланы состоится церемония его назначения главой правительства.

После церемонии президент будет проводить встречи с кандидатами в министры. Это процедура продлится десять дней. А затем, когда Земан утвердит весь список кандидатов, пройдёт церемония назначения нового правительства.

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