Берлин, , 06:58 — REGNUM 73-летняя немка приземлилась в аэропорту Цюриха (Швейцария) с четырьмя килограммами кокаина в багаже. По сообщению полиции кантона, женщина была арестована. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 17 ноября.

«Гражданка Федеративной Республики Германия прилетела из бразильского города Сан-Паулу с намерением добраться до голландской столицы через Дюссельдорф (Германия)», — говорится в сообщении полиции. Согласно заявлению, во время полицейской проверки возникло подозрение, что женщина находилась в дороге в качестве курьера по доставке наркотиков.

После того, как груз был вскрыт, женщине был предъявлен отказ в возможности продолжения поездки, а сама полиция задержала гражданку Германии с целью дальнейшего расследования.

Очевидно, международные наркоторговцы полагаются на пожилых курьеров, потому что они кажутся менее подозрительными. Всего два месяца назад в Цюрихе был задержан 72-летний испанец с четырьмя килограммами кокаина. Нарушителя обнажили во время плановой проверки.