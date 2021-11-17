Токио, 17 ноября, 2021, 21:42 — ИА Регнум. Студия Ryu Ga Gotoku раскрыла информацию о сюжете восьмой игре популярной серии Yakuza. Об этом 17 ноября сообщил портал Gematsu, ссылаясь на недавнее интервью с главой разработчиков Масаёси Ёкоямой в журнале Famitsu.

Скриншот с YouTube Игра Yakuza: Like a Dragon

Ёкояма сообщил, что действие Yakuza 8 развернётся через через несколько лет после событий Yakuza: Like A Dragon. Он добавил, что в качестве главного героя игры вновь выступит Ичибан Касуга. Во время интервью геймдизайнер также отметил, что серия игр Judgment по-прежнему является «очень важной» для студии.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Ryu Ga Gotoku планирует выпустить игру на основе совершенно новой франшизы, которая не будет связана с сериями Yakuza и Judgement. Пока разработчики не раскрыли подробности этого проекта.