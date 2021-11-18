Берлин, 18 ноября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. 17 ноября в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия (Германия) состоялся масштабный рейд, направленный на пресечение незаконного оборота наркотиков и оружия, заявила полиция округа Дуйсбург. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL.

Ранее правоохранительные органы заявили о предстоящем обыске квартир, фабрик и складов в целях борьбы с наркотрафиком и незаконной продажей оружия. Согласно рассказам очевидцев, утром 17 ноября немецкий спецназ взорвал входную дверь дома в Дуйсбурге, а затем обыскал здание. Одного человека увезли в наручниках.

Поиски проводятся в Вуппертале, Дуйсбурге, Херне, Хамме, Динслакене, Гладбеке, Эссене, Лангенфельде, Ратингене и Камп-Линтфорте и других округах. В докладе отмечается, что для выполнения операции к местной полиции Дуйсбурга присоединились федеральные спецподразделения, насчитывающие свыше ста человек.

Подробности о том, против каких преступных организаций была направлена операция, не сообщаются.