Минск, 17 ноября, 2021, 21:47 — ИА Регнум. Казалось бы, что слова главы белорусского МИД Владимира Макея о том, что «Крым является российской территорией», можно воспринимать как официальное признание Крыма российским со стороны официального Минска. Так ли это на самом деле, разбирался постоянный автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Хотя российское информагентство РИА Новости и восприняло слова Макея в самом позитивном ключе, решив, что жалоба белорусского президента Лукашенко на то, что его «не берут в Крым», достигла наконец цели, слова главы белорусского МИД могут быть легко обращены и в свою противоположность. Если, конечно, Макею это понадобится для продолжения белорусского курса на пресловутую многовекторность. И важным аргументом в пользу такого предположения является уже то, что белорусское руководство до сих пор не признало границ Российской Федерации не на словах, а зафиксировав свое признание документально. Так что, пока Александр Лукашенко своим указом и подписью не зафиксирует белорусскую точку зрения на российскость Крыма, радоваться в этом вопросе несколько преждевременно. Читайте статью Сергея Артёменко

Какой восторг! Действительно ли Белоруссия признала Крым частью России?