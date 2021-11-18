Берлин, , 06:57 — REGNUM Согласно заявлению федерального правительства, в Германии участились случаи незаконной передачи поддельного свидетельства о вакцинации. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 17 ноября.

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Сообщается, что только в октябре злоумышленники выдали более 500 свидетельств о вакцинации. Особенно ярким примером стал арест сотрудника аптеки в Мюнхене. Его обвиняют в создании сотен поддельных QR-кодов для цифровой карты вакцинации от COVID-19 и их продаже в Интернете.

Именно такие поддельные сертификаты распознавались приложением предупреждения Corona с момента последнего обновления. Однако приложение не использует изощренные методы обнаружения подделок. Corona-Warn-App помогает лишь отслеживать идентификаторы медицинских учреждений, в которых выдаются сертификаты о вакцинации.

В результате этой процедуры страдают не только покупатели поддельных свидетельств, но и те, у кого в соответствующих учреждениях был правильно оформлен сертификат о вакцинации. Их сертификаты теперь также помечаются как недействительные в приложении Corona Warning.

Приложение Corona Warning помогает ограничить дальнейшее распространение коронавируса. Онo обнаруживает смартфоны в окружении, на которых также активировано данное приложение. Corona Warning оповестит в случае прямого контакта с человеком, сдавшим положительный тест на коронавирус.