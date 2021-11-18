Росток, Германия, 18 ноября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. Институт Фридриха Лёффлера подтвердил первый случай заболевания свиней африканской чумой на ферме в Мекленбурге-Передней Померании. В связи с этим местные власти призывают к убийству и утилизации 4000 свиней. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 17 ноября.

После обнаружения африканской чумы свиней (АЧС) на ферме недалеко от Гюстрова в Мекленбурге-Передней Померании началась чистка всего стада. Как сообщил представитель района Росток, в течение трёх дней свыше 4000 свиней должны быть убиты и утилизированы специализированной компанией с соблюдением строгих мер безопасности.

«Таким образом, животных доставляют в отдельных контейнерах на предприятие по утилизации трупов животных в районе озера Мекленбург. Цель состоит в том, чтобы, насколько это возможно, патогены болезней животных не попали за пределы пораженного объекта», — говорится в сообщении.

Ранее федеральная справочная лаборатория подтвердила, что свиньи на ферме неподалёку от Гюстрова скончались от африканской чумы. Согласно заявлению, до сих пор неясно, как вирус попал на ферму.