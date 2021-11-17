Москва, , 21:47 — REGNUM По подсчетам российского Центробанка доходность российских гособлигаций в октябре значительно выросла. Как же тогда объяснить отток вложений в облигации федерального займа (ОФЗ) и какие риски могут сопровождать их высокую доходность, разбиралась обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Возможно, что потенциальные покупатели ОФЗ «ждут у моря погоды», дожидаясь заявленных ФРС США изменений, направленных на ужесточение монетарной политики в следующем году. Это ужесточение, по мнению некоторых крупных экспертов, уже учтено Центробанком РФ и не должно оказать решительного влияния на доходность ОФЗ. А вот как быть с пессимистическими сценариями, связанными с внутренними российскими реалиями? Угрожают ли ОФЗ будущие инфляция и меры по ее преодолению? Читайте статью Галины Смирновой

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