Барселона, Испания, 17 ноября, 2021, 21:36 — ИА Регнум. 17 ноября журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте сообщил, что на данный момент руководство каталонской «Барселоны» ведет переговоры с Усманом Дембеле, Гави и Рональдом Араухо по продлению контрактов. Также сообщается, что переговоры с Гави находятся на продвинутой стадии.

Www.fcbarcelona.cat Усман Дембеле

Ранее сообщалось, что новый главный тренер «сине-гранатовых» Хави рассчитывает на 24-летнего флангового нападающего Усмана Дембеле и видит в нем одного из лучших футболистов в мире на его позиции.

В текущем сезоне 17-летний Гави принял участие в восемнадцати матчах за «Барселону» и сборную Испании во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.