Берлин, 17 ноября, 2021, 21:51 — ИА Регнум. Все больше немецких компаний используют механизм трансформации своей юридической формы в европейскую акционерную корпорацию (SE), чтобы обойти принцип равного участия в наблюдательных советах, а также предоставление законодательной квоты для женщин. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 17 ноября.

Фонд Ханса Беклера со ссылкой на исследование Института кодетерминации и менеджмента (IMU) заявил, что в настоящее время в Германии действуют 424 предприятия в качестве европейских акционерных корпораций, причем в 107 компаниях внутренний персонал составляет свыше 2000 человек.

Юридическая форма Societas Europaea существует с 2004 года и имеет схожесть с акционерным обществом (AG) в соответствии с законодательством Германии. Однако SE имеет некоторые отличия от традиционной акционерной корпорации: например, компаниям не нужно создавать численный паритет сотрудников в наблюдательном совете в соответствии с Законом об окончании срока службы, как в случае с AG.

Согласно приведённым данным, четыре из пяти крупных корпораций избегают равноправного участия в наблюдательном совете. Исследование также показало, что более половины европейских корпораций являются немецкими, причем некоторые из них преимущественно осуществляют свою деятельность на территории Германии.

Юридическая форма SE была фактически создана для облегчения работы общеевропейских компаний.