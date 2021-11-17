17 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 22:25 — REGNUM Информация о том, что Федеральная служба безопасности России (ФСБ) пресекла деятельность преступников, занимавшихся нелегальным оформлением мигрантам российского гражданства на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 17 ноября в социальной сети Facebook.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Всего одну? Да только в Москве таких контор реально сотни! Иначе как объяснить появление новоиспечённых граждан России в таких количествах?» — задаётся вопросом Maksim S.

Многие пользователи пришли к выводу, что мало только лишь поймать тех, кто выдавал нелегальное гражданство. Граждане считают, что необходимо найти тех, кто воспользовался услугами преступников.

«Теперь необходимо выяснить, кому преступники делали документы и всех этих «граждан» лишить заветного российского гражданства и отправить прямиком на родину вместе с родственниками. Раз они так хотели независимости, то пускай живут у себя, у них есть своя страна», — отмечает Natali K.

Некоторые комментаторы отмечают, что российское гражданство через подобные «конторы» могло достаться кому угодно, даже преступникам.

«Потом эти «россияне» с ножечками в метро нападают на людей. И не только в метро. Всех, кто получил паспорт незаконно, лишить гражданства! Люди, перешедшие закон, недостойны того, чтобы стать частью российского общества», — считает Лариса Ф.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей считает, что нельзя останавливаться на достигнутом, сотрудникам ФСБ необходимо распутать весь этот криминальный клубок и найти тех, кто получал от нелегального оформления российских паспортов выгоду.

«Людей в погонах и больших креслах тоже задержали? Или только непосредственных исполнителей? Или вы хотите сказать, что никто из органов не знает, где раздают паспорта за денежку?» — пишет Константин Г.

Ряд пользователей указывает на то, что во всей этой криминальной схеме не могут быть не замешаны сотрудники силовых структур, променявших Родину на денежные выгоды.

«Мы же все понимаем, что процедура получения гражданства за деньги была организована уже очень давно, не одно десятилетние назад. Поэтому количество силовиков и чиновников, участвующих и участвовавших в этой криминальной схеме, настолько велико, что если начать ворошить это гнездо, то цепная реакция может привести к совершенно непредвиденному исходу», — предупреждает Игорь В.

Нашлись и те, кто убеждены, что из-за наплыва мигрантов, нежелающих ассимилироваться в России, страдает всё российское общество.

«В России беспредел с мигрантами. Особенно страдают мегаполисы и центральная часть России. До каких пор это беззаконие будет продолжаться, до каких пор они будут ущемлять наши права? По-доброму и жить по нашим законам не хотят. Надо отдать все рабочие места местному населению и прекратить срочно выплачивать «чёрную» зарплату мигрантам, лишать гражданства всех нарушителей и тех, кто не знает русского языка. Это будет справедливо. А также следует открывать для детей мигрантов отдельные школы, так, чтобы наши дети могли получать знания полноценно, ведь незнание русского языка детьми-мигрантами не даёт получать нашим детям полноценные знания», — поделилась своим мнением Ирина А.

Напомним, 16 ноября пресс-служба Центра общественных связей ФСБ сообщила о том, что ведомство пресекло деятельность преступников, занимавшихся нелегальным оформлением мигрантам российского гражданства на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов.