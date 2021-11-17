Глазго, Великобритания, , 21:46 — REGNUM Конференция сторон (КС) Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК), прошедшая в Глазго, не дала того результата, на который рассчитывали пропагандисты климатической повестки. Кто оказался против и почему не все страны согласны уничтожать собственную промышленность ради умозрительного спасения окружающей среды, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Климат Иван Шилов © ИА REGNUM

Несмотря на то, что в пропаганду «зеленой повестки» были вложены гигантские усилия, конференцию в Глазго можно считать практически провалившейся. Во всяком случае, ни о каком всеобщем согласии с позицией защитников климата речь не идет. Прежде всего, поставив цель в 1,5 градуса потепления против заявленных ранее 2 градусов, и выразив свое пожелание в соответствующем (как бы) этой цели сокращении выбросов, организаторы не смогли уговорить Россию, Индию и Китай принять на себя эти обязательства. Еще бы, ведь сокращение выбросов означает частичную остановку работы имеющейся промышленной и энерговырабатывающей структуры. Разумные аргументы привел российский президент Владимир Путин, посоветовавший поумерить амбиции оголтелых «климатизаторов» и сосредоточится на природоохранной стороне дела и энергосбережении. О чем же договорились участники встречи в Глазго? Читайте статью Владимира Павленко

Глазго: компрадоры в сеансе «зеленой» клоунады