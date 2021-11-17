Москва, , 21:30 — REGNUM Налоговые органы будут передавать в органы соцзащиты и в Пенсионный фонд России (ПФР) сведения о доходах граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября, соответствующий законопроект правительство РФ внесло в Госдуму.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Законопроект разработан с учетом правоприменительной практики, выявившей необходимость уточнения полномочий налоговых органов по передаче органам субъектов РФ, уполномоченным в сфере социальной защиты населения и в ПФР сведений о доходах физических лиц, составляющих налоговую тайну, для определения права граждан на получение мер социальной поддержки.

Передача сведений о доходах физических лиц возможна посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, информационных систем, создаваемых в соответствии с законодательством о государственной социальной помощи, между налоговыми органами и ПФР.

Предполагается, что реализация решений, предлагаемых в законопроекте, будет способствовать улучшению социально-экономической обстановки в стране.

Законопроект, предполагающий автоматическое определение и информирование граждан, нуждающихся в социальной поддержке, правительство РФ внесло в Госдуму. Если закон найдет поддержку в Госдуме, нуждающихся будут определять по данным из Росреестра, МВД и ПФР.

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