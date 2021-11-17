Монтрёй, Франция, , 21:29 — REGNUM Ubisoft в течение ограниченного времени будет бесплатно раздавать популярную игру серии Tom Clancy’s Splinter Cell. Об этом 17 ноября сообщает сайт компании.

Ubisoft Sergey Galyonkin

Речь идёт об игре Splinter Cell: Chaos Theory, раздача стартовала 17 ноября 2021 года. Желающим получить её бесплатно необходимо зарегистрироваться в сервисе Ubisoft Connect PC. Акция завершится 25 ноября 2021 года, в 17:00 по московскому времени.

Напомним, игра Tom Clancy’s Splinter Cell: Chaos Theory вышла в марте 2005 года на ПК и консолях PlayStation 2, Xbox и Nintendo GameCube. На известном рейтинговом сайте Metacritic ПК-версия игры получила 92 балла (из 100) от критиков и 8,7 баллов (из 10) от рядовых пользователей.

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