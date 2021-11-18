Штутгарт, Германия, 18 ноября, 2021, 06:54 — ИА Регнум. Бизнес по доставке продуктов питания процветает, в том числе из-за пандемии COVID-19 и удаленной работы из дома. В связи с этим американская служба доставки Doordash запускает свой бизнес на территории ФРГ. Об этом сообщило немецкое агентство DW 17 ноября.

Служба доставки США Doordash запускает свой новый бизнес в Штутгарте (Германия). «Штутгарт для нас — своего рода тест, чтобы узнать привлекательность компании в Германии. Если мы добьемся успеха в Штутгарте, опыт, накопленный здесь, послужит нам на пользу и в других городах», — заявил соучредитель службы доставки Энди Фанг.

По словам Фанга, Doordash является ведущей компанией-поставщиком на американском рынке. Компания из Сан-Франциско только около недели назад объявила о приобретении финского поставщика Wolt, который, среди прочего, осуществляет свою деятельность в Берлине. Таким образом, Doordash расширяет свою территорию, предоставляя свои услуги в 20 странах мира.

Представитель компании отметил, что Doordash намерена помочь немецким заведениям переключиться на интернет-рынок. По словам Фанга, только 18,5 процентов ресторанов в Германии осуществляют доставку своей продукции онлайн.