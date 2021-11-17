, 21:33 — REGNUM В преддверии переговоров между временным канцлером Ангелой Меркель и государственными премьерами ряд федеральных земель Германии, включая Берлин, ужесточили ограничительные меры против распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщило немецкое агентство DW 17 ноября.

С наступлением суровых зим у берлинцев пропадает желание оставаться на улице при резких температурах. Тем не менее, посетители заведений отныне должны будут предъявить доказательства вакцинации или выздоровления от COVID-19. Правило известно как 2G (geimpft oder genesen — вакцинированный или выздоровевший).

Прогулка по некоторым из 12 районов Берлина дает представление о том, как реализуется данное правило. В кафе неподалёку от Бранденбургских ворот бариста просит показать пропуск, подтверждающий полную вакцинацию, прежде чем делать заказы через кассу.

Посещение кафе в восточном районе Фридрихсхайн также выглядит многообещающим: табличка на двери подробно описывает правило 2G. Однако на прилавке доказательства вакцинации и выздоровления, по-видимому, не являются необходимым условием.

Другие закусочные также решили обойти новое правило, закрывая магазины. Вывески в окне одного ресторана в районе Пренцлауэр-Берг гласят: «Закрыто из-за 2G! Здесь рады всем».