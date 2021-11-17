Москва, , 21:25 — REGNUM 28-летний центральный полузащитник «Зенита» и национальной сборной России по футболу Далер Кузяев пропустит ближайший матч санкт-петербургского клуба с «Нижним Новгородом». Об этом 17 ноября сообщил главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

Далер Кузяев Андрей Пронин © ИА REGNUM

Также с «Нижним Новгородом» не сыграет бразильский нападающий Клаудиньо, отбывающий дисквалификацию.

В текущем сезоне Далер Кузяев принял участие в четырнадцати матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Матч «Зенита» с «Нижним Новгородом» пройдет в рамках 15-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 и состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский».