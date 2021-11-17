Москва, , 21:23 — REGNUM Законопроект, предполагающий автоматическое определение и информирование граждан, нуждающихся в социальной поддержке, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Документ подготовлен в целях совершенствования законодательства об использовании сведений об имуществе, находящегося в собственности граждан, для предоставления мер социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости.

Законопроектом предлагается для выявления и учета граждан, нуждающихся в получении мер социальной поддержки, реализовать механизм, при котором процесс расчета среднедушевого дохода на члена семьи и оценка имущественной обеспеченности для определения нуждаемости будет формироваться посредством Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), содержащей сведения, обрабатываемые Пенсионным фондом России, МВД и Росреестра.

Сейчас уровень доходов граждан, количество граждан, находящихся за чертой бедности, определяется на основе выборочных статистических наблюдений Росстата, доходы и имущественное положение учитываются в статистических данных на основании неподтвержденной информации, которая записывается со слов граждан и может использоваться только для косвенного анализа влияния мер поддержки на уровень бедности, отмечает в правительстве.

Принятие законопроекта также позволит персонифицировано информировать граждан о правах, возникающих в связи с событием, наступление которого предоставляет ему возможность получения мер социальной защиты (поддержки), которое осуществляется с согласия гражданина, отмечается в сопроводительных документах.

Авторы инициативы заверяют, что получение сведений о движимом, недвижимом имуществе будет осуществляться только по семьям (одиноким физическим лицам), у которых среднедушевой доход ниже уровня, установленного правительством РФ.

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