Париж, , 21:17 — REGNUM 17 ноября издание Goal признало 34-летнего атакующего полузащитника «Пари Сен-Жермена» и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси лучшим игроком 2021-го года. Об этом сообщили на официальном сайте издания.

Лионель Месси Кирилл Венедиктов

Лионель Месси был признан лучшим футболистом года по итогу голосования 14 миллионов болельщиков.

В 2021-м году 34-летний аргентинец впервые выиграл трофей в составе национальной сборной. 11 июля в финале Кубка Америки 2021 сборная Аргентины одержала минимальную победу над сборной Бразилии со счетом 1:0.

В прошлом сезоне Лионель Месси принял участие в 35-ти матчах за каталонскую «Барселону» в рамках испанской Примеры 2020/21, в которых отметился тридцатью забитыми мячами и девятью результативными передачами.