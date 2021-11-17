Москва, , 21:21 — REGNUM Беспокойство, которое проявляет российское общество в связи с преступлениями на этнической почве может стать дополнительным средством помогающим бороться с такого рода преступлениями. Как оценить правильность подхода к этой острой теме, рассуждает обозреватель ИА REGNUMЕвгений Цоц.

Адриан Янс ван Остаде «Драка» Иван Шилов © ИА REGNUM

Реакция в СМИ на преступления, совершенные «выходцами с Кавказа», может вызывать справедливые нарекания, когда сообщение явно выдает желание поднять шумиху на горячей теме. И уж тем более недопустимо распространять вину одного или нескольких представителей какой-то национальности на всю национальность в целом. Но закрывать глаза на сложности в совместном проживании разных народов с разными традициями, значит «заметать сор под ковер» и увеличивать риск получить серьезные конфликты в будущем. А, поскольку в многонациональной России нет другого пути, кроме как мирного и дружелюбного сосуществования всех граждан, независимо от национальности, к малейшим намекам на этническую преступность надо подходить со всей серьезностью и без раздувания ажиотажа. Читайте статью Евгения Цоца

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