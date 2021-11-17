Белград, , 21:14 — REGNUM Публикации в СМИ о том, что американские дипломаты Ричард Гренель и Мэтью Палмер являются лоббистами интересов Сербии — это «постыдная ложь», заявила сербский премьер-министр Ана Брнабич, сообщает 17 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на портал Kossev.

Республика Сербия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Такое заявление Брнабич сделала, комментируя статью в газете Nova о том, что Сербия якобы заплатила указанным дипломатам свыше $1 млн за лоббирование своих интересов в США.

Брнабич заявила, что «такая ложь наносит прямой ущерб Сербии», а вероломство, с которым газетой была подана эта ложь, пугает.

«Я категорически отрицаю жестокую и постыдную ложь на первой полосе таблоида Nova о том, что Мэтью Палмер и Ричард Гренель являются лоббистами Сербии. Вероломство, с которым была подана ложь, пугает», — сказала Брнабич.

Речь идет о публикации в газете Nova от 16 ноября, о том что правительство Сербии заплатило $1,2 млн компании Yorktown Solutions за лоббирование своих интересов в США. Газета указала, что среди контактных лиц для лоббирования, указаны американские дипломаты Мэтью Палмер и Ричард Гренель.

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