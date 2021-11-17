Москва, 18 ноября, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 18 ноября, Госдума обсудит основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов, сообщает ИА REGNUM. В обсуждении примет участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В документе подробно описаны три альтернативных сценария: «усиление пандемии», «глобальная инфляция» и «финансовый кризис».

Сценарий финансового кризиса иллюстрирует риски, связанные со значительным увеличением долговой нагрузки в мировой экономике вследствие пандемии, отмечается в документе. Согласно этому сценарию, инфляция в 2022 году составит 5−5,5%, в 2023 году — 5,5−6,5%, в 2024 году — замедлится до 2−3%. При этом средняя ключевая ставка в 2022 году вырастет до 7,5−8,5% с 5,5−5,8% в 2021 году, в 2023 году — до 8,3−9,3%, в 2024 году снизится до 4,3−5,3%. В 2022 году будет наблюдаться рост ВВП РФ на 2,4−3,4%, в 2023 году — его падение на 1,4−2,4%, в 2024 году снова рост на 3−4%. Цена на нефть в 2022 году составит $75 за баррель, в 2023 году упадет до $40, а в 2024 году вырастет до $45.

В сценарии усиления пандемии ЦБ допускает повторение ситуации 2020 года — стремительное распространение вируса, фактическое отсутствие вакцин, жесткие противоэпидемические ограничения.

ЦБ оставил прогнозы в рамках базового сценария на 2021−2023 годы в основных направлениях неизменными, добавив к ним ожидания на 2024 год. Так, согласно основному прогнозу, инфляция в России в 2021 году составит 5,7−6,2%, ВВП вырастет на 4−4,5%, средняя ключевая ставка составит 5,5−5,8%.

Банк России обращает внимание на климатические изменения и демографические тренды. При этом в документе влияние климатической повестки на условия реализации денежно-кредитной политики рассматривается впервые.

Комитеты Госдумы одобряют политику ЦБ по поддержанию ценовой стабильности и обеспечению устойчивости рубля. Они также поддерживают политику регулятора и правительства РФ по развитию финансового рынка, приводящую к усилению роли рынка капитала.