Вашингтон, 17 ноября, 2021, 21:01 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин сверили позиции в преддверии двусторонних переговоров по возрождению ядерной сделки с Ираном, сообщает 17 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на Reuters.

Wangdora92 Флаги США и Китая

По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, два лидера использовали возможность поговорить о перспективе решения проблемы Ирана на встрече 29 ноября.

«У двух лидеров была возможность обговорить варианты согласования наших взглядов на эту встречу (29 ноября), чтобы объединить группу 5+1 в решении проблемы Ирана и проложить путь к возвращению соглашения», — сказал Джейк Салливан.

Напомним, в вопросе ядерной сделки с Ираном Китай выступает за возобновление этого соглашения и возлагает всю ответственность за создавшуюся проблему на Соединенные Штаты, а не на Иран.

Ранее сообщалось, что официальные представители Ирана и шести стран — участников ядерной сделки, — Британии, Китая, Франции, Германии, России и США — 29 ноября встретятся в Вене, чтобы обсудить возобновление соблюдения соглашения, в соответствии с которым Иран ограничил свою ядерную программу в обмен на освобождение от санкций США, ЕС и ООН.