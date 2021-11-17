Рим, 17 ноября, 2021, 21:00 — ИА Регнум. Власти Евросоюза остановят импорт продуктов, «связанных с вырубкой лесов», заявил в среду, 17 ноября, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Вырубка леса

Те, кто относятся к лесам «потребительски», не получат доступ на рынок ЕС, сказал комиссар, отвечая на вопрос о новых путях борьбы за экологию.

Джентилони привел список товаров, которые могут попасть под будущие ограничения: это мясо, соя, пальмовое масло, дерево, какао, кофе.