Вашингтон, 17 ноября, 2021, 21:19 — ИА Регнум. В американский перечень стран, в которых происходят «систематические, продолжающиеся и вопиющие нарушения свободы вероисповедания», включена Россия, сказано в опубликованном 17 ноября докладе Госдепа США.

Госдеп США

Американский госсекретарь Энтони Блинкен, излагая проблему, сообщает в докладе, что Россия включена в список, в котором также фигурируют Саудовская Аравия, Северная Корея, Китай, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Мьянма, Эритрея.

Глава Госдепа в докладе утверждает, что проблема нарушений свободы вероисповедания требует «неотложного внимания международного сообщества».