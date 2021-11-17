Москва, 17 ноября, 2021, 22:01 — ИА Регнум. Телеканал СТС запустит научно-популярное шоу под названием «Эксперименты». Об этом 17 ноября пишет издание «Бюллетень кинопрокатчика».

Скриншот с YouTube Александр Пушной

По данным СМИ, проект является обновлённой версией шоу «Галилео». Ведущими станут Александр Пушной и Даня Крастер.

Добавим, что премьера шоу состоится 30 ноября 2021 года. К производству «Экспериментов» присоединится Денис «Кураж-Бамбей» Колесников — он озвучит анимационные сюжеты, появляющиеся в проекте.

ИА REGNUM напоминает, что шоу «Галилео» выходило с 2007 по 2015 год — первым ведущим был Александр Пушной. Позже проект закрыли из-за низких рейтингов, однако в 2020 году возобновили вещание с Даней Крастером в качестве ведущего.