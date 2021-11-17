Курск, , 20:56 — REGNUM В Курской области создана автономная некоммерческая организация «Центр поиска пропавших людей». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Центр будет заниматься профилактической работой и поисками пропавших людей, создавать методики поисковых работ, реализовывать программы по подготовке инструкторов и добровольцев.

«До сегодняшнего дня, несмотря на ту огромную работу, которую проводит поисковый отряд «Лиза Алерт», он не имел официального юридического статуса. Это вызывало определенные трудности при взаимодействии с силовыми структурами и органами власти. Создание автономной некоммерческой организации «Центр поиска пропавших людей Курской области» теперь позволит добровольцам обеспечить более эффективную координацию между всеми организациями и структурами, задействованными в поисковой работе», — прокомментировала член Общественной палаты Курской области, исполнительный директор Центра развития и поддержки НКО Курской области Наталья Непочатых.

Организация создана силами волонтеров «Лизы Алерт» и Центра поддержки общественных инициатив. В ближайших планах организации — заключение соглашений о сотрудничестве с силовыми структурами области, а также Центром управления регионом.