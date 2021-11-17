Екатеринбург, 17 ноября, 2021, 20:50 — ИА Регнум. Оппозиционный депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселёв возглавил думскую комиссию по соцзащите и здравоохранению. Также решение приняли на заседании этой комиссии.

Egd.ru В городской думе Екатеринбурга

Бывшая глава Римма Скоморохова перешла в Заксобрание Свердловской области. Как пишет Накануне.Ru, на её место депутат Андрей Пирожков выдвинул Киселёва. При этом добавил, что он уже многое сделал для медицины города.

Как сообщало ИА REGNUM, Киселёв был избран как представители партии «Яблоко». Он является одним из оппозиционеров в гордуме.