Москва, , 20:49 — REGNUM Письменное обращение министра иностранных дел России Сергея Лаврова от 29 октября 2021 года к германскому и французскому коллегам Хайко Маасу и Жан-Иву Ле Дриану по поводу контактов в «нормандском формате» опубликовал 17 ноября МИД РФ.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ведомстве пояснили, что публикация связана с тем, что искажению подвергаются в СМИ подходы Москвы к проведению возможной встречи глава МИД в «нормандском формате».

«Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД России решил придать гласности первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Германии и Франции Х. Маасом и Ж.-И. Ле Дрианом», — отметили в МИД РФ.

В письме Лавров, обращаясь к Маасу и Ле Дриану, заявляет:

«Хотел бы подтвердить важность продолжения наших совместных посреднических усилий в рамках «нормандского формата» по содействию урегулирования конфликта на востоке Украины».

Глава МИД РФ отметил в письме, что встреча эта «должна быть хорошо подготовлена, включая заблаговременную разработку обстоятельного совместного итогового заявления с конкретными рекомендациями Украине и отдельным районам Донецкой и Луганской областей как сторонам конфликта».

Лавров добавил, что направляет в Берлин и в Париж проект такого документа, предлагаемый Москвой. Он попросил коллег отправить в Москву свои комментарии на этот счёт.

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