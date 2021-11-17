Рим, , 20:46 — REGNUM В долгосрочной перспективе проблему дефицита энергии в Италии можно решить только с помощью атомной энергетики, заявил в среду, 17 ноября, министр по вопросам экологической трансформации Италии Роберто Чинголани.

АЭС

Возобновляемых источников энергии в традиционном понимании этого слова может оказаться недостаточно, отметил он.

В Италии несколько раз проводились референдумы по вопросу о сохранении атомной энергетики. В 2011 году граждане в очередной раз высказались против. Все ранее построенные станции закрыты, страна импортирует энергию.

Возвращаться к старым «опасным, неэффективным и дорогостоящим» технологиям не следует, но не следует также и полагать, что все атомные технологии именно таковы, отметил Чинголани.