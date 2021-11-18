Москва, 18 ноября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Государственная дума РФ уже перечислила в резервный фонд правительства РФ сэкономленные 740 млн рублей, до конца 2021 года экономия может составить до 1,3 млрд рублей, «прогульщики» позволили сэкономить 7,6 млн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Госдума перечислила в резервный фонд правительства 740 млн рублей, сэкономленных в течение текущего года», — заявил Володин.

При этом, по его словам, экономия от закупочной деятельности в результате проведения конкурсных процедур составила 508 млн рублей, также 170 млн рублей составила экономия расходов депутатов Госдумы в регионах, несмотря на избирательную кампанию, еще 62 млн рублей — уменьшение командировочных расходов.

Свою долю в экономию средств внесли и «прогульщики». Согласно регламенту, депутат Госдумы обязан присутствовать на пленарных заседаниях, исключение — такие уважительные причины, временная нетрудоспособность, направление за границу в составе официальной делегации или в служебную командировку. Также уважительной причиной считается исполнение членами Совета Думы своих полномочий. За каждое пропущенное пленарное заседание удерживается одна шестая часть предусмотренных федеральным законом выплат.

«Экономия по фонду оплаты труда депутатов составила 109,5 млн рублей. В том числе 8,7 млн — больничные, 7,6 млн рублей — в связи с оформлением отпуска за свой счёт», — привел данные Володин.

«До конца года экономия вырастет до 1 млрд 314 млн рублей», — планирует спикер Госдумы.

Ранее спикер Госдумы Володин сообщил, что за весь седьмой созыв удалось сэкономить почти 2,4 млрд рублей. Прежде всего, сберечь средства позволил отказ от «парламентского туризма» за рубеж.