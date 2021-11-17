Владимир, , 20:40 — REGNUM Задержанного в Волгоградской области 22-летнего подозреваемого в убийстве двух жительниц города Коврова отправили во Владимир. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ

Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

Тела 22-летней девушки и её 42-летней матери с признаками насильственной смерти были обнаружены в одной из квартир города Коврова. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Преступление было раскрыто по горячим следам, личность преступника установили. Он скрылся от следствия, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 17 ноября на стационарном посту ДПС в Городищенском районе Волгоградской области полицейские остановили такси, в котором находился подозреваемый. По предварительным данным, машина следовала из Коврова в Астрахань.

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