Санкт-Петербург, 17 ноября, 2021, 22:00 — ИА Регнум. В разделе «VK Видео» социальной сети «ВКонтакте» расширили библиотеку роликов. Информация об этом появилась 17 ноября в блоге компании.

Martinsson Serg ВКонтакте

В «VK Видео» появилась новая видеовитрина. Как отмечают представители соцсети, она «открывает доступ к широкой библиотеке контента»: фильмам, сериалам, шоу, спортивным матчам и тому подобному.

Добавим, что авторы роликов смогут разделять видео по тематическим плейлистам — благодаря этому пользователи будут легко находить контент на интересующую их тематику. Добавим, что видеовитрина уже доступна как в мобильных приложениях, так и в компьютерной версии.