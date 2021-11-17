Рим, , 20:39 — REGNUM Мигрантов в последнее время используют как инструмент внешней политики, заявил в среду, 17 ноября, премьер-министр Италии Марио Драги.

Граница Белоруссии и Польши Gpk.gov.by

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Он уточнил, что старался выразиться «как можно более вежливо», иначе пришлось бы использовать другие формулировки.

Также Драги отметил, что у него нет информации о намерении ЕС провести экстренный саммит по ситуации на белорусско-польской границе — ранее некоторые СМИ сообщили о таких планах.