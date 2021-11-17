Екатеринбург, , 20:36 — REGNUM В мечетях Свердловской области готовы к тому, чтобы пускать внутрь только граждан, имеющих QR-коды. Об этом в соцсети написал глава духовного управления мусульман Артур Мухутдинов.

QR-код

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«Обращаю внимание, что если встанет вопрос о выборе между тем, чтобы вовсе закрыть мечети для посещения, как в 2020 году, и введением QR-кодов, то я без раздумий выберу второе», — отметил руководитель. И добавил, что так же он не будет угождать убеждённым противникам QR кодов и прививок, а вместо этого примет меры к тому, чтобы уберечь прихожан от смертельной опасности.

По словам Мухутдинова, официальных рекомендаций по поводу QR-кодов в управлении пока не получали. На сегодняшний день органы власти определили для них компромиссный вариант, а именно — строжайшее соблюдение санитарных мер.