Скопье, , 20:50 — REGNUM В Северной Македонии 17 ноября в результате обследования 3145 образцов было выявлено 476 новых носителей коронавируса, 279 пациентов выздоровели. За сутки в стране скончались девять больных COVID-19, зарегистрировано четыре произошедших ранее летальных исхода.

Горожане, Скопье CharlesFred

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Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 50 человек с коронавирусной инфекцией.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране был выявлен 210 447 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7367, 194 625 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения насчитывается 8455.

Вакцинацию от COVID-19 прошло менее 50% взрослого населения Северной Македонии.

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