Рим, , 20:34 — REGNUM В Италии нет необходимости вводить «карантин по-австрийски» — только для непривитых, заявил в среду, 17 ноября, советник министра здравоохранения Вальтер Риччарди.

Вакцинация от коронавируса в Италии Poliziadistato.it

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Как сообщалось ранее, сразу несколько итальянских губернаторов выступили с инициативой использовать данный опыт Австрии на практике.

Австрия «запаздывает с вакцинацией», там фиксируется «в десять раз больше» случаев коронавируса на душу населения, в Италии совершенно иная ситуация, отметил Риччарди.

По данным на 17 ноября, в Италии умерли 132 965 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 72 (днем ранее — на 74). Число подтвержденных носителей выросло на 10 172 (днем ранее — на 7698). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 883 242 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 127 085 человек (на 3689 больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали 45 521 038 человек — 75,58% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе—сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.