Москва, , 20:31 — REGNUM Мероприятия по подготовке электросетей группы «Россети» к нормальной работе в осенний и зимний периоды (ОЗП) полностью реализованы. Если сравнивать с 2020 годом, показатель финансирования программы по ремонту вырос на 1,6 млрд рублей и составил 71,5 млрд рублей. Об этом сообщил гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин в рамках всероссийского совещания о ходе подготовки субъектов электроэнергетики к ОЗП-2021/2022 под председательством министра энергетики РФ Николая Шульгинова и министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина.

Андрей Рюмин отметил, что во многих регионах обслуживания фактически начался зимний период. Он отметил, что главная задача для группы «Россети» — обеспечение надежности электрического снабжения вне зависимости от погодных условий. Для успешного прохождения ОЗП необходимо вовремя осуществлять ремонт, оборудование должно быть готово, обязательна готовность сотрудников к быстрому реагированию на нештатные ситуации.

В компаниях группы «Россети» полностью сформирован запас оборудования и материалов на случаи аварий. В резерве присутствуют передвижные источники питания, сформировано более 9,8 тысячи аварийно-восстановительных бригад. Обеспечена готовность более 47 тысяч специалистов, свыше 24 тысяч единиц специальной техники.

В рамках программы по ремонту энергетики группы «Россети» осуществили монтаж на ЛЭП более 958 тысяч новых изоляторов. Чтобы снизить вероятность падения деревьев на провода и возникновения низовых возгораний, было расчищено свыше 157 тысяч гектаров трасс ЛЭП от сухих растений. Были осуществлены ремонтные работы силовых трансформаторов и трансформаторных подстанций. Показатель физического объема работ по всем основным позициям увеличился, если сравнивать с прошлым годом.

ПАО «Россети» — оператор электрических сетей в России — является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя Россети Кубань, Россети Юг, Россети Тюмень, Россети Сибирь и др.