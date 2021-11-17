Тамбов, , 20:31 — REGNUM В Тамбовской области полностью готовы к зиме источники теплоснабжения, создан необходимый запас топлива, паспорта готовности получили все 30 муниципалитетов. Об этом заявил сегодня, 17 ноября, руководитель региона Максим Егоров на всероссийском совещании «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к прохождению отопительного сезона 2021−2022 годов».

Максим Егоров Tambov.gov.ru

Совещание в режиме ВКС провел министр энергетики России Николай Шульгинов. С докладом о готовности региона к осенне-зимнему периоду выступил временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров. По его словам, отопительный период в Тамбовской области проходит в штатном режиме, на подготовку было направлено около 400 млн рублей.

«Когда я приступил к исполнению обязанностей главы администрации Тамбовской области, многие населенные пункты были перерыты. Сейчас все работы завершены, удалось уложиться в срок. Тридцать муниципалитетов получили паспорта готовности, — сказал Максим Егоров.

Руководитель региона отметил, что ресурсоснабжающие организации программы подготовки к отопительному сезону выполнили на 100 процентов. По итогам гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность устранены все повреждения. Создан необходимый запас топлива.

«Полностью подготовлен к отопительному периоду и жилой фонд области. Это 3662 многоквартирных дома, подключенных к централизованному теплоснабжению. Согласно существующим нормативам, специалисты Госжилнадзора области провели выборочную проверку многоэтажных жилых домов, треть из них осмотрели», — сообщил Максим Егоров и подчеркнул, что дал поручение к следующему отопительному периоду проверить все 100 процентов многоэтажек.

Врио главы региона также предложил провести федеральный штаб по подготовке регионов ЦФО к отопительному периоду 2022−2023 годов в Тамбовской области. Министр энергетики Николай Шульгинов одобрил эту инициативу.

На объектах ТЭК и ЖКХ области на территории муниципальных образований и ресурсоснабжающих организаций сформировано 218 постоянно действующих мобильных подразделения для оперативного реагирования при возникновении аварийных ситуаций. Общее количество привлекаемых работников — 1231 человек, спецтехники — 423 единиц.