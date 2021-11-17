Москва, 17 ноября, 2021, 22:00 — ИА Регнум. Дилара Зинатуллина, жена рэпера Моргенштерна, открыла в Москве салон красоты под названием Dilara Nails Beauty. Об этом она сообщила в личном Instagram-аккаунте 17 ноября.

Скриншот с YouTube Жена рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина

«Кажется, я слегка опустошила семейный бюджет, но хотелось сделать качественно и с душой», — поделилась жена Моргенштерна. По данным издания StarHit, в салоне Зинатуллиной мастером по маникюру будет работать её мать.

Ранее Моргенштерн открыл свою бургерную. Артист назвал заведение Kaif Burger.