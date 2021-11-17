Тюмень, 17 ноября, 2021, 20:26 — ИА Регнум. В Тюмени два противоположных берега реки в районах Зареки и ДОКа в ближайшие годы соединят новым мостом. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

W0zny Тюмень. Набережная Туры

По плану, он будет продолжением улицы 2-й Луговой и пройдет по улице Астраханской. Финансироваться строительство нового моста будет из городского бюджета. Разработка проекта нового мостового перехода по планам обойдётся в 123 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, морозы в Салехарде сдвинули сроки строительства долгожданного моста через реку Шайтанка.