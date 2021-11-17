Афины , , 20:25 — REGNUM Последние события, связанные со скоплением нескольких тысяч беженцев и мигрантов на границе Беларуси со странами ЕС, являются еще одним результатом империалистических интервенций и войн, в развязывании которых основную роль сыграли США, ЕС и НАТО. Это проявление бесчеловечной капиталистической эксплуатации, которую испытывают на себе народы, и отчаянная борьба за выживание, вынуждающая миллионы людей выбирать все более опасные пути ухода от войны, попадать в «когти» людей, организующих их переправку. Об этом говорится в заявлении Коммунистической партии Греции, опубликованном на официальном сайте партии 16 ноября.

Греция heroix

«Крах неприемлемого соглашения ЕС-Белоруссии о репатриации беженцев после попытки евроатлантического империализма свергнуть нынешнее политическое руководство Белоруссии привел, среди прочего, к сегодняшнему омерзительному использованию проблемы беженцев и мигрантов в рамках геополитических игр и торгов между ЕС и властями Белоруссии», — говорится в заявлении.

По мнению КПГ, решение проблемы находится не в политике жестких репрессий, депортаций, блокировки мигрантов, создания гигантской инфраструктуры и тюрем, продвигаемой ЕС, которая не только не устраняет причины проблемы, но и усугубляет страдания тысячи людей. Решение — в борьбе против империалистических войн и капиталистической эксплуатации, за настоящую защиту прав беженцев, предоставление убежища в странах назначения, за обеспечение всех их прав на достойное жилище, работу, образование, социальное обеспечение и выполнение в полной мере Женевской конвенции и международных договоров о защите беженцев.

КПГ выражает свою солидарность с беженцами и мигрантами и осуждает инструментализацию этого серьезного вопроса со стороны ЕС и НАТО, а также буржуазных правительств. Она призывает народы Польши и Белоруссии, другие народы региона проявить нетерпимость к национализму и расизму, усилить солидарность с людьми, ставшими жертвами империалистических войн и эксплуатации.

«Мы требуем немедленно отозвать все греческие вооруженные силы, не участвовать в натовских учениях и евроатлантических планах вмешательства во внутренние дела Белоруссии в рамках конкуренции и окружения России. Никакого участия в планах НАТО. Закрыть военные базы смерти. Выход из империалистических союзов», — требует КПГ.