Рим, , 20:20 — REGNUM Врачи и санитары службы скорой помощи в среду, 17 ноября, провели согласованный митинг в центре Рима.

Эпидемия коронавируса в Италии Russian.news.ru

На площади Святых Апостолов собрались около ста человек. Не нарушая санитарную дистанцию и масочный режим, митингующие напомнили, что структурные проблемы здравоохранения в Италии, о которых врачи говорили еще до эпидемии, до сих пор не решены.

Эпидемия увеличила нагрузку на медиков и одновременно подтвердила существование всех тех проблем, о которых говорилось ранее, отметили участники акции, выразив надежду, что на сей раз будут услышаны.